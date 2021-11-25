57-річній італійській актрисі і моделі Моніці Беллуччі запропонували втілити на екрані образ знаменитої актриси, яка вважалася найкрасивішою жінкою італійського кіно 60-х років.

Відома актриса починала свій творчий шлях з модельного бізнесу, пише Politeka.net. Пізніше красуню помітили режисери і вона стала зніматися в італійських фільмах, а потім і в голлівудських.

Зірка досі захоплює красою і талантом, і продовжує роботу. Цього разу актрисі запропонували втілити на екрані образ найкрасивішої жінки італійського кіно 60-х років Аніти Екберг - такий сюжет фільму "Дівчина у фонтані". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Прем'єра картини відбудеться 1-2 грудня.

Примітно, в картині будуть чергуватися архівні кадри Аніти Екберг з історією сучасної зірки - Моніки Беллуччі. Остання буде копатися в історії життя своєї колеги, і простежить лінію власного життя, побачить ті ж слабкості і вибір.

На фільмі Моніці Беллуччі доведеться приміряти білу перуку.

"😍 як прекрасна Моніка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "з любов'ю ❤️❤️😈 😈", "моя королева", " ❤ ️ тільки вона могла зіграти цю роль❤️", " не можу дочекатися, щоб подивитися це❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

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