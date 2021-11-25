57-летней итальянской актрисе и модели Монике Беллуччи предложили воплотить на экране образ знаменитой актрисы, которая считалась самой красивой женщиной итальянского кино 60-х годов.
Известная актриса начинала свой творческий путь с модельного бизнеса, пишет Politeka.net. Позже красотку заметили режиссеры и она стала сниматься в итальянских фильмах, а затем и в голливудских.
Звезда до сих пор восхищает красотой и талантом, и продолжает работу. В этот раз актрисе предложили воплотить на экране образ самой красивой женщины итальянского кино 60-х годов Аниты Экберг - такой сюжет фильма "Девушка в фонтане". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Премьера картины состоится 1-2 декабря.
Примечательно, в картине будут чередоваться архивные кадры Аниты Экберг с историей современной звезды - Моники Беллуччи. Последняя будет копаться в истории жизни своей коллеги, и проследит линию собственной жизни, увидит те же слабости и выбор.
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На фильме Монике Беллуччи придется примерить белый парик.
"😍 как прекрасна Моника ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "С любовью ❤️❤️😈😈", "Моя королева", "❤️ только она могла сыграть эту роль ❤️", "не могу дождаться, чтобы посмотреть это ❤️", - прокомментировали пользователи сети.
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