Російський боєць Хабіб Нурмагомедов назвав Олександра Усика та Василя Ломаченка одними з кращих боксерів

Днями чемпіон світу в легкій вазі за версією UFC розповів YouTube-каналу MMA Fighting, що думає про сучасний бокс. Він виділив чотирьох кращих спортсменів у всьому світі. У списку опинилися двоє бійців, які представляють Україну.

На думку Хабіба Нурмагомедова, кращими боксерами на даний момент є українці Олександр Усик і Василь Ломаченко. Нарівні з ними росіянин поставив мексиканця Сауля Альвареса і британця Тайсона Ф'юрі. "З цих чотирьох хто краще - складно сказати", – зазначив Хабіб.

Спортсмен додав, що хотів би побачити бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

"Це буде дуже цікавий поєдинок. У Усика дуже хороша техніка, як і Ф'юрі. Дуже хотів би побачити бій", - заявив Хабіб Нурмагомедов.

Раніше Василь Ломаченко розповів, чого він хоче досягти в боксі. Як виявилося, боксер бажає прославити ім'я батька і тренера.

"Я просто хочу вписати своє ім'я в історію боксу. Навіть не своє ім'я, а прізвище мого батька - Ломаченко, як геніального тренера. Це моя головна мета", – підкреслив Василь Ломаченко.

Крім того, боксер мріє стати абсолютним чемпіоном світу. Поки що це його основна мета, до якої він прагне. Василй Ломаченко додав, що до того ж може змінити уявлення людей про бокс, як вид спорту:

"У боксі я хочу показати, що це не тільки бійка, в якій зійшлися два боксера. Хотілося б продемонструвати людям, що це шоу, яке цікаво дивитися. Хочеться, щоб глядачі від початку до кінця перебували в поєдинку. Для цього, звичайно ж, потрібно бути трохи актором".

30 травня в Нью-Йорку Василь Ломаченко зійдеться на рингу з чемпіоном світу IBF, американцем Теофимо Лопесом. На кону стоять титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

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