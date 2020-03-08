Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Александра Усика и Василия Ломаченко одними из лучших боксеров
На днях чемпион мира в легком весе по версии UFC рассказал YouTube-каналу MMA Fighting, что думает о современном боксе. Он выделил четырех лучших спортсменов во всем мире. В списке оказались двое бойцов, представляющих Украину.
По мнению Хабиба Нурмагомедова, лучшими боксерами на данный момент являются украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко. Наравне с ними россиянин поставил мексиканца Сауль Альвареса и британца Тайсона Фьюри. "Из этих четырех кто лучше - сложно сказать", – отметил Хабиб.
Спортсмен добавил, что хотел бы увидеть схватку Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Роскошная жена Артура Пирожкова посветила пятой точкой в прозрачной юбке: "Просто потрясающая!"
Украинцам пояснили, каким будет курс доллара при новом Кабмине: "в ближайшее время..."
Пугачева загремела в судебный скандал, уже не отвертится: "Присвоила чужой..."
Лорак показала, что вытворяет распухшими губами прямо в машине: "Хватит под девочку косить"
"Это будет очень интересный поединок. У Усика очень хорошая техника, как и Фьюри. Очень хотел бы увидеть их бой", - заявил Хабиб Нурмагомедов.
Ранее Василий Ломаченко рассказал, чего он в итоге хочет достичь в боксе. Как оказалось, боксер желает прославить имя отца и тренера.
"Я просто хочу вписать свое имя в историю бокса. Даже не свое имя, а фамилию моего отца - Ломаченко, как гениального тренера. Это моя главная цель", – подчеркнул Василий Ломаченко.
Кроме того, боксер мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Пока это его основная цель, к которой он стремится. Василй Ломаченко добавил, что вдобавок может изменить представление людей о боксе, как виде спорта:
"В боксе я хочу показать, что это не только драка, в которой сошлись два боксера. Хотелось бы продемонстрировать людям, что это шоу, которое интересно смотреть. Хочется, чтобы зрители от начала до конца находились в поединке. Для этого, конечно же, нужно быть немного актером".
30 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко сойдется на ринге с чемпионом мира IBF, американцем Теофимо Лопесом. На кону стоят титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.
Напомним, что у украинского боксера отобрали победу, гремит скандал: "Невозможно выиграть без...".
Как сообщала Politeka, Усик готовится уничтожить Чисору, видео: "С Емельяненко надо выходить".
Также Politeka писала, что Ломаченко пожаловался на украинские законы и дал совет: "Можно нарушить и уйти".