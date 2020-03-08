Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Александра Усика и Василия Ломаченко одними из лучших боксеров

На днях чемпион мира в легком весе по версии ​​UFC рассказал YouTube-каналу MMA Fighting, что думает о современном боксе. Он выделил четырех лучших спортсменов во всем мире. В списке оказались двое бойцов, представляющих Украину.

По мнению Хабиба Нурмагомедова, лучшими боксерами на данный момент являются украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко. Наравне с ними россиянин поставил мексиканца Сауль Альвареса и британца Тайсона Фьюри. "Из этих четырех кто лучше - сложно сказать", – отметил Хабиб.

Спортсмен добавил, что хотел бы увидеть схватку Александра Усика и Тайсона Фьюри.

"Это будет очень интересный поединок. У Усика очень хорошая техника, как и Фьюри. Очень хотел бы увидеть их бой", - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, чего он в итоге хочет достичь в боксе. Как оказалось, боксер желает прославить имя отца и тренера.

"Я просто хочу вписать свое имя в историю бокса. Даже не свое имя, а фамилию моего отца - Ломаченко, как гениального тренера. Это моя главная цель", – подчеркнул Василий Ломаченко.

Кроме того, боксер мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Пока это его основная цель, к которой он стремится. Василй Ломаченко добавил, что вдобавок может изменить представление людей о боксе, как виде спорта:

"В боксе я хочу показать, что это не только драка, в которой сошлись два боксера. Хотелось бы продемонстрировать людям, что это шоу, которое интересно смотреть. Хочется, чтобы зрители от начала до конца находились в поединке. Для этого, конечно же, нужно быть немного актером".

30 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко сойдется на ринге с чемпионом мира IBF, американцем Теофимо Лопесом. На кону стоят титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Напомним, что у украинского боксера отобрали победу, гремит скандал: "Невозможно выиграть без...".

Как сообщала Politeka, Усик готовится уничтожить Чисору, видео: "С Емельяненко надо выходить".

Также Politeka писала, что Ломаченко пожаловался на украинские законы и дал совет: "Можно нарушить и уйти".