Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал законы Украины после посещения суда по делу об убийстве Сергея Лащенко

Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube-каналу Пушкинская.net.

"К адвокату защиты и судьям у меня нет вопросов. У меня единственный вопрос к людям, которые писали законы. Почему закон создали так, что адвокаты могут находить всякие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком?" – отметил украинец.

Кроме того, он рассказал, что нужно сделать для построения честного украинского общества.

"Если мы хотим жить в честности и справедливости, нам, в первую очередь, нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. Не должно быть так, что из-за лазеек человек может приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – добавил боксер.

Кроме того, бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро.

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.