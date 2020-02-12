Украинский боксер Алекандр Усик получил травму накануне боя против британца Дерека Чисоры

По словам британского со-промоутера Эдди Хирна, Усик травмировал левый локоть.

Александр Усик опроверг эту информацию, отметив, что никаких травм у него нет.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу - никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют… продолжали дальше ликовать.

Все хорошо, у нас очень большое обширное ТО. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание с нашим доктором", - рассказал Усик.

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Усик опроверг информацию о своей травме 💪 Боксёр обратился к болельщикам через свой Инстаграм ☝️ . #бокс2020 #усик #лакипанчнет #boxing2020 #usyk #luckypunchnet

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Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал состояние здоровья украинского боксера.

Красюк обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с Дереком Чисорой нет. Позже информацию подтвердил сам боксер в своем Instagram.

усик

«Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать».

 