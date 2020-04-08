Дружина екс-гравця «Динамо» Миколи Морозюка Ірина послала своїх недоброзичливців, які дають їй поради по вихованню сина

Гнівний пост вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Дівчина опублікувала фото з чотирирічним Іллею та відповіла на найбільш розповсюджені претензії.

Морозюк заявила, що її чотирирічний син смокче соску тільки перед сном. Таким чином він заспокоюється. Жінка виправдалася, що хлопчик занадто емоційний, тому таке заспокійливе йому просто необхідно.

«В школу ще ніхто з соскою не пішов, а якщо і піде, то е***сь все конем, не ваша псіна справа», - заявила Морозюк.

Теж саме Морозюк сказала з приводу звички хлопчика пити з пляшечки. За її словами, для нього це ритуал. Крім цього, з'ясувалося, що хлопчик досі ходить у памперсі. Морозюк запевнила, що він ходить в туалет і на горщик, а памперс вона йому одягає щоб уникнути нічних казусів.

Зазначимо, що Морозюк обмежила коментарі до посту і наостанок послала всіх незгодних на три веселих букви. В коментах її підтримали друзі.

«І в кінці хочеться додати "Амінь". Все правильно сказали.)», «Іруня все супер розтлумачила», «Все вірно, яка їм взагалі має бути справа, це кожен хоче лізти зі своєю порадою або коментарем непотрібним!», - пишуть користувачі мережі.

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