Дружина ексгравця «Динамо» Миколу Морозюка Ірина показала фанатам, як потрібно вести себе з жінкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не дякуйте», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Морозюк позує в різних вбраннях, розповідаючи, що свою жінку потрібно хвалити і цінувати. А на останніх секундах вона додала, що потрібно робити чоловікові. У цей момент вона лежала в красивому білизна на ліжку, заграючи на камеру.

«Бомба», «що правда – то правда», «вогонь взагалі», «кінцівка супер», «кайф», «мась, це бомба», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Морозюка Ірина приєдналася до модного челенджу і опублікувала своє фото без одягу

В останні дні зірки публікують в Instagram фотографії, на яких позують без одягу, прикриваючись лише подушкою. Ця ідея надихнула Ірину Морозюк, яка також вирішила не відставати від трендів.

Дружина футболіста поділилася домашнім знімком, на якому вона позує в імпровізованому міні-сукня, що складається з однієї лише подушки. При цьому, судячи з усього, Морозюк підійшла до челенджу серйозно, і не залишила на собі навіть білизни.

Свій «модний лук» красуня вирішила доповнити стильними сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою. На фото Ірина позує в пів-обороту, демонструючи глядачам свої оголені сідниці.

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