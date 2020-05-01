Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, підкорила формами в маленькій білизні

Зірка часто публікує відверті фото і відео, на яких хвалиться соковитими формами, пише Politeka.net.

Зірка представила в своєму сториз відео, на якому постала в крихітній білизні червоного відтінку. Верх мереживної білизни натягнувся на грудях, при цьому і тонкі лямки додавали пікантності образу - дуже привабливо.

Модель натягнула лямки трусиків вище стегон, підкресливши їх пишність.

Помітно, що у Ірини тонка талія, пружний прес і накачані ніжки. Вигляд у розкішної блондинки - просто неймовірний і змусить позаздрити.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, то вони не отримали коментарів у відкритому вигляді. Однак на сторінку моделі вже підписані 162 тисячі осіб, і її пости регулярно набирають безліч лайків та коментарів.

Нагадаємо, Ірина Морозюк позувала на кадрах в синій білизні: топі і трусиках. Відвертий наряд дозволив помилуватися пружними сідницями зірки. Також стрункі ніжки у високих шкарпетках виглядали в кадрі дуже красиво.

Інстадіва і засвітила свої татуювання на пікантних місцях.

Пишні груди в топі спокусливо підвелася.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк позувала в різних вбраннях, розповідаючи, що свою жінку потрібно хвалити і цінувати.

А на останніх секундах вона додала, що потрібно робити чоловікові. У цей момент вона лежала в красивій білизні на ліжку, заграючи на камеру.

«Не дякуйте», - йдеться в повідомленні.

«Бомба», «що правда – то правда», «вогонь взагалі», «кінцівка супер», «кайф», «мась, це бомба», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.