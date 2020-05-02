Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, часто публікує провокаційні знімки

Красуня нерідко розміщує в своєму Instagram фото або відео, де вона позує в білизні, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото зірка з'явилася в мереживному топі, який трохи спустила з плеча, а також в трусиках, натягнувши їх вище стегон.

Великі груди, тонка талія, пишні стегна - в цій фігурі все ідеально.

Ірина забрала волосся в грайливі пучки і спустила кілька пасом біля обличчя. Красуня подивилася в камеру, відкривши губи.

В пості дружина футболіста міркувала про любов і пристрасть, яку відчуваєш до своєї другої половинки.

"На жаль - це неймовірне відчуття у більшості живе не довго (тому пари часто говорять, що наша любов вщухла, або здобула іншу форму. Але ні... любов, то залишилася і навіть стала сильнішою☝🏼 Вщухла пристрасть, а в деяких і взагалі померла... Що думаєте ви? Як зберегти пристрасть або продовжити її існування? Мені цікаво думка чоловіків і жінок ☝🏼⬇️", - написала Ірина.

За 13 годин пост зібрав майже 8000 лайків та коментарів.

"Любов - така вічна тема! Пристрасть вичерпує себе .А що потім , коли рожеві окуляри знімаєш, хвилюючий момент і починається", "яка Красуня", "це просто щось...🔥🔥🔥🔥🎯💯💪👍", "Соковита", "Потрібно в парі розмовляти!!ну і наявність костюмів для рольових ігор не завадить 😈😈", "Залікова фотка", "Класні татухи👍", "Шикарна😻", "Якщо поряд з вами така позитивна і сексуальна людина, як ви, життя стане довшим. 🤤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

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