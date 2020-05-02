Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, часто публикует провокационные снимки

Красотка нередко размещает в своем Инстаграм фото или видео, где она позирует в белье, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних фото звезда предстала в кружевном топе, который немного спустила с плеча, а также в трусиках, натянув их выше бедер.

Большая грудь, тонкая талия и пышные бедра - в этой фигуре все идеально.

Ирина забрала волосы в игривые пучки и спустила несколько прядей у лица. Красотка посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

В посте жена футболиста рассуждала о любви и страсти, которую испытываешь ко своей второй половинке.

"К сожалению - это невероятное чувство у большинства живет не долго (поэтому пары часто говорят, что наша любовь утихла, либо обрела другую форму. Но нет... любовь, то осталась и даже стала сильнее☝🏼 Утихла страсть, а у некоторых и вообще умерла... Что думаете вы? Как сохранить страсть или продлить ее существование? Мне интересно мнение и мужчин и женщин ☝🏼⬇️", - написала Ирина.

За 13 часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Любовь - такая вечная тема! Страсть исчерпывает себя .А что потом , когда розовые очки снимаешь, самый волнующий момент и начинается", "Красавица какая", "это просто нечто...🔥🔥🔥🔥🎯💯💪👍", "Сочная", "Нужно в паре разговаривать!!ну и наличие костюмов для ролевых игр не помешает 😈😈", "Зачётная фотка", "Классные татухи👍", "Шикарная😻", "Если рядом с вами такой позитивный и сексуальный человек, как вы, жизнь станет длиннее. 🤤", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.