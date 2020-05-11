Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, показала, як проводить час з подругами

Блондинка часто публікує фото та відео у відвертих образах, пише Politeka.net. Цього разу Ірина з'явилася не сама, а в компанії подружок.

На декількох сториз Ірина показала, як вони розважаються. Зокрема, дівчата танцювали перед дзеркалом: "Бестії".

Дружина футболіста одягла футболку майже камуфляжного забарвлення і маленькі шортики. Можливо, блондинка спала в такому одязі і показала, як готується до виходу на вулицю, танцюючи.

Красуня разом з гарячою подружкою, яка позувала в блакитному купальнику і шортиках, стала активно рухати тілом. Ірина демонструвала пишні груди, тонку талію і округлі стегна. Останніми Морозюк активно рухала в такт музиці.

Ірина підносила камеру до дзеркала і знімала себе крупним планом. Дівчина рухала головою, а загалом, веселилася, як могла.

Оскільки відео були оприлюднені в сториз, ніхто відкрито не зміг висловити свою думку про побачене.

Нагадаємо, Ірина Морозюк позувала в мереживному топі, який трохи спустила з плеча, а також в трусиках, натягнувши їх вище стегон.

Великі груди, тонка талія, пишні стегна - в цій фігурі все ідеально.

Ірина забрала волосся в грайливі пучки і витягнувши кілька пасом біля обличчя.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк позувала в різних вбраннях, розповідаючи, що свою жінку потрібно хвалити і цінувати. А на останніх секундах вона додала, що потрібно робити чоловікові. У цей момент вона лежала в красивій білизні на ліжку, заграючи на камеру.

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