Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, виступаюча в стрибках у довжину, показала, як виглядає її фігура під час спортивних змагань

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з однієї зі спортивних подій, в яких вона брала участь, передає Politeka.net. На фото Бех-Романчук була в спортивних трусах, які підкреслили її апетитну «п'яту точку» і короткому топі. Таку форму носять легкоатлети, щоб вона не заважала їм бігати. Зазначимо, що сідниці спортсменки забруднилися в піску, що додало фотографії особливої пікантності. Волосся спортсменка красиво зібрала у гульку.

«Може, в цьому році у нас буде сезон змагань? Що ви думаєте?», - написала дівчина.

За годину пост зірки спорту зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали озвучувати свої версії щодо закінчення карантину і хвалити зовнішність дівчини.

«Абсолютна краса», «Кращий варіант народити дитину!», «Просто шикарно», «Життя - це або смілива пригода, або взагалі нічого», «Може, буде закритий сезон?», «Я думаю може в серпні-вересні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук поділилася яскравим фото зі змагань. Красуня стояла на біговій доріжці на стадіоні. У Марини - неймовірний прес - випирають кубики, від яких неможливо відвести погляд. Накачані ноги в кросівках також виглядають чудово.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом в облягаючому одязі: «Які вигини».

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