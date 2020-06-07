Українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала свою ідеальну фігуру в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото дівчина опублікувала у себе в Instagram. Спортсменка постала в маленькому чорному бікіні, яке ледь прикрило її солодкі місця. На фото можна чудово розгледіти сталевий прес красуні, її підкачані ноги і розкішні сідниці. Дівчина залишила волосся розпущеним і наділа сонцезахисні окуляри. Вона широко посміхалася, що додало фото особливого шарму.

«Нарешті у нас сонячне і тепле літо», - підписала фото зірка спорту.

За півгодини її знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів і побажань.

«Дуже солодко», «Красива дівчина», «Насолоджуйтесь», «І готове літнє тіло», «Симпатична», «Красуня», «Виглядаєш на всі 100», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук поділилася фотографією з тренування. Дівчина написала, що зараз саме час для наполегливих тренувань. На знімку спортсменка позувала в обтягуючому спортивному костюмі, демонструючи бездоганну фігуру.

Крім цього, нещодавно зірка опублікувала фото, на якому постала у надзвичайно ніжному образі. Вона тримала в руках троянду і дивилася в кадр, оголивши одне плече. Виглядала Бех-Романчук як ніжна квіточка.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук в крихітному бікіні дала жару на відпочинку: можна дивитися вічно.

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук в облягаючому одязі стала в звабливу позу: так виглядає ідеал.

Також Politeka писала, що промениста Бех-Романчук показала божественні рельєфи у вузенькому топі: "Просто бомба".