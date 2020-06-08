Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина похвалилася тілом і показала, як приводить його в порядок

На фото Ірина лежить на килимку для занять у спортивному одязі й качає свою п'яту точку. Морозюк не соромилася показувати спокусливі рухи і своє підтягнуте тіло. На другому кадрі красуня вже тренувала руки, займаючись з канатами. Зірка вигнулась і показала всі достоїнства своєї фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати уважно стежать за публікаціями Ірини і пишуть там безліч коментарів:

"Просто немає слів", "Яка красуня", "Ірині все-на-віч. Харизма присутнє у всьому", "Бомбастична", "Альфа-самиця".

Раніше ми повідомляли, що дружина екс-динамівця Миколи Морозюка похвалилася розкішною фігурою і розповіла, як розважається вночі після клубу.

Серію фото красуня опублікувала у себе в сториз. Вона обрала розкішну жовта сукня з глибоким вирізом. Сукня ідеально підкреслило пишні форми красуні, зробивши акцент на її тонкої талії. Морозюк зробила собі хвостик і традиційно нафарбувала губи червоною помадою.

Повідомлялося, що дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина похвалилася розкішним вигинами на камеру.

На кадрах дружина Морозюка позує в крихітних шортах і топі без білизни, демонструючи бездоганну фігуру. У якийсь момент зірка задирає руку, через що в кадр потрапляє зайве.

Уточнимо, що все це відбувається під красиву музику. Проте її прихильники були позбавлені можливості висловитися про витівку кумира – кадри Ірина викинула у себе в Stories.

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