Чемпіонка з легкої атлетики з України Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою у пікантній фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Яке фото тобі подобається найбільше: перше чи друге? Мені було важко вибирати», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімках Бех-Романчук позує без білизни, а її пікантні місця прикриває лише букет з квітами. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«ти діамант», «гарні знімки», «красуня», «ну до чого ж гарна», «боже, лялечка», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала свою ідеальну фігуру в купальнику.
Свіже фото дівчина опублікувала у себе на Instagram. Спортсменка постала в маленькому чорному бікіні, яке ледь прикрив її солодкі місця. На фото можна чудово розглянути сталевий прес красуні, її підкачані ноги і розкішні сідниці. Дівчина залишила волосся розпущеним і наділа сонцезахисні окуляри. Вона широко посміхалася, що додало фото особливого шарму.
«Нарешті у нас сонячне і тепле літо», - підписала фото зірка спорту.
За півгодини її знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів і побажань.
Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук в крихітному бікіні дала жару на відпочинку: можна дивитися вічно.
Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук в облягаючому одязі стала в звабливу позу: так виглядає ідеал.
Також Politeka писала, що промениста Бех-Романчук показала божественні рельєфи у вузенькому топі: "Просто бомба".