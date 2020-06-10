Дружина відомого українського футболіста Миколу Морозюка Ірина показала себе без збентеження

На фото красуня позувала в білому рушнику, яким прикрила частково груди. Волосся Ірина вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Морозюк знімала сама себе на камеру, демонструючи пишні груди, яка, як можна помітити, у зірки мокрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина похвалилася тілом і показала, як приводить його в порядок.

На фото Ірина лежить на килимку для занять у спортивному одязі й хитає свою п'яту точку. Морозюк не соромилася показувати спокусливі рухи і своє підтягнуте тіло. На другому кадрі красуня вже тренувала руки, займаючись з канатами. Зірка вигнулась і показала всі достоїнства своєї фігури.

Повідомлялося, що дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала своїх фанатів епатажною поведінкою.

Красуня одяглася в червоні футболки, чорний піджак, під який наділу мереживний бюстгальтер, підкреслює значні форми.

Родзинкою знімка стали яскраво нафарбовані пухкі губи Ірини та відбиток поцілунку на грудях.

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