Дружина відомого українського футболіста Миколу Морозюка Ірина показала, як тренується
На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одна вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Розігріла апетит, Коля забуде про футбол".
З доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував порадою по курсу валют: "Це вигідніше"
Красуня з "Квартал 95" зірвала з себе сукню і без сорому покрутила принадами: "До моря готова"
"40 років стажу, нічого не значать": у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без високої пенсії
Банки масово закриваються по всій Україні, попередження НБУ: "З 6 червня..."
Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала себе без збентеження.
На фото красуня позувала в білому рушнику, яким прикрила частково груди. Волосся Ірина вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Морозюк знімала сама себе на камеру, демонструючи пишні груди, яка, як можна помітити, у зірки мокрі.
Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко відновлюється після травми і культурно проводить час з дружиною. Днями пара відвідала оперу в Лондоні.
Подружня пара зробила фото в лондонському Royal Opera House. Інна позує в червоному платті, яке витончено підкреслює її фігуру. Футболіст одягнений в стильний чорний смокінг. «З дружиною сперечатися небезпечно, можна опинитися в опері», - жартівливо підписала фото Інна.
Нагадаємо, наречена Шабанова похвалилася ідеальними вигинами в купальнику
А ще Politeka писала, що епатажна дружина екс-динамівця Морозюка влаштувала спеку в спортзалі
Також Politeka повідомляла, гаряча дружина екс-динамівця Морозюка розбурхала видом після нічних розваг