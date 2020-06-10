Дружина відомого українського футболіста Миколу Морозюка Ірина показала, як тренується

На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одна вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Розігріла апетит, Коля забуде про футбол".

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала себе без збентеження.

На фото красуня позувала в білому рушнику, яким прикрила частково груди. Волосся Ірина вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Морозюк знімала сама себе на камеру, демонструючи пишні груди, яка, як можна помітити, у зірки мокрі.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко відновлюється після травми і культурно проводить час з дружиною. Днями пара відвідала оперу в Лондоні.

Подружня пара зробила фото в лондонському Royal Opera House. Інна позує в червоному платті, яке витончено підкреслює її фігуру. Футболіст одягнений в стильний чорний смокінг. «З дружиною сперечатися небезпечно, можна опинитися в опері», - жартівливо підписала фото Інна.

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