Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як тренується під палючим сонцем

Спортсменка записала кілька сторіз в Instagram, де показала, як доводиться тренуватися, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Бех постала в коротенькому топі салатового кольору, який підкреслив її груди. Крихітні спортивні шортики обтягнули пружні сідниці легкоатлетки.

Важко не звернути увагу на накачані ніжки Марини, які вона заробила під час наполегливих тренувань. Тонкий золотий ланцюжок доповнив образ Бех.

До того ж красуня одягла окуляри від сонця для більшої зручності.

В пості зірка написала, що довелося займатися при 27-градусній спеці: "Але ми вижили", - зазначила співачка.

В іншому пості зірка написала наступне: "Дуже жарко, ми були немов у сауні".

На одному з відео Бех, щоб трохи охолодитися, взяла шланг і полила себе водою.

Кадри не зібрали лайків, адже були оприлюднені в сторіз.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в одному спортивному топі і спортивних трусах. Тонка талія, пружний прес і накачані ніжки - в цьому тілі досконало все.

«Сонце й дощ - просто ідеальна погода для прохолодних тренувань», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук позувала у відвертому спортивному вбранні, демонструючи бездоганну фігуру.

«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що Бех-Романчук позувала під час бігу в облягаючому спортивному костюмі.

«Тепер я можу повною мірою насолоджуватися тренуваннями на стадіоні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».

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