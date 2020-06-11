Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как тренируется под палящим солнцем

Спортсменка записала несколько сториз в Инстаграм, где показала, как приходится тренироваться, сообщает Politeka.net.

На кадрах Бех предстала в коротеньком топе салатового цвета, который подчеркнул ее грудь. Крохотные спортивные шортики обтянули упругие ягодицы легкоатлетки.

Трудно не обратить внимание на накаченные ножки Марины, которые она заработала во время упорных тренировок. Тонкая золотая цепочка дополнила образ Бех.

К тому же красотка надела очки от солнца для большего удобства.

В посте звезда написала, что пришлось заниматься при 27-градусной жаре: "Но мы выжили", - отметила красотка.

В другом посте звезда написала следующее: "Очень жарко, мы были словно в сауне".

На одном из видео Бех, чтобы немного охладиться, взяла шланг и полила себя водой.

Кадры не собрали лайков, ведь были обнародованы в сториз.

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в одном спортивном топе и спортивных трусах. Тонкая талия, упругий пресс и накаченные ножки - в этом теле совершенно все.

«Солнце и дождь - просто идеальная погода для прохладных тренировок», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук позировала в облегающем спортивном наряде, демонстрируя безупречную фигуру.

«Сейчас самое время для упорных тренировок 😏 Но мне нравится чувствовать, что я работаю», - говорится в сообщении.

Напомним также, что Бех-Романчук позировала во время бега в облегающем спортивном костюме.

«Теперь я могу в полной мере наслаждаться тренировками на стадионе», - говорится в сообщении.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.