Наречена українського футболіста Олександра Зінченко, який грає за "Манчестер Сіті", показала себе в незвичайному жаркому образі

На фото Влада Седан (справжнє прізвище Щеглова), показала себе в розстебнутих джинсах і білому топі, сидячи на підвіконні.. Красуня сиділа на тлі відкритого вікна, а спереду можна побачити фіранки, які додали особливого шарму фото. Влада розсунула ноги, а доторкнулась рукою до обличчя, сама при цьому дивлячись в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже красива", "На цю красу можна дивитися вічність!", "взагалі шик", "Балдію", "Принцеса", "Без ліфчика краще", "Комусь пощастило".

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала, як любить літо.

Красуня в цей раз позувала в міні-бікіні рожевого кольору, лежачи на ліжку. Морозюк вирішила позасмагати на сонечку, під яким вона прогріла своє апетитне тіло. Образ Ірина доповнила стильними окулярами і спокусливо вигнулась, щоб кадр вийшов максимально спекотним.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка влаштувала гарячі танці.

Красуня одягла короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка одягла піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінсах. Внизу можна було помітити ботфорти.

Нагадаємо, епатажна дружина екс-динамівця Морозюка без штанів побешкетувала на ліжку

Також Politeka повідомляла, дружина екс-динамівця Морозюка посвітила ідеальними вигинами на тренуванні

А ще Politeka писала, що волога дружина екс-динамівця Морозюка показала соковиті форми після душу



