Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала, як вона впоралася з карантином

На фото красуня демонструє підтягнуту фігуру після тренування в спортзалі. Юлія в цей раз була в лосинах і білому топі. На першому фото зірка показала свої нові кросівки, стоячи в профіль до камери. На другому знімку дівчина вже почала стягати з себе штани, щоб продемонструвати ідеальний плоский животик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На карантині набрала шість кіло менше, ніж за місяць. Скинула їх також швидко, схуднути я знаю, мені не складно не є, а от набрати потрібну масу дуже складно. Стільки треба їсти. Бажано п'ять разів на день правильну їжу. Це так здається, що їжі мало на 2000 калорій. Ні, якщо вона правильна, то її багато. Ясна річ, що в Маке за один раз можна зжерти стільки, але це не ПП", - написала дівчина.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ідеальний рельєф".

Повідомлялося, що наречена відомого українського футболіста Артема Шабанова Юліанна показала свою розкішну фігуру у всій красі.

Юліанна була одягнена в зелений купальник і кепку. Вона повернулася до камери спиною, засвітивши свою апетитну п'яту точку в стрінгах. Пружне молоде тіло просто звело передплатників з розуму.

Повідомлялося, що дружина екс-динамівця Миколи Морозюка похвалилася розкішною фігурою і розповіла, як розважається вночі після клубу.

Серію фото красуня опублікувала у себе в сториз. Вона обрала розкішну жовта сукня з глибоким вирізом. Сукня ідеально підкреслило пишні форми красуні, зробивши акцент на її тонкої талії. Морозюк зробила собі хвостик і традиційно нафарбувала губи червоною помадою.

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