Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зізналася, по чому сумує на карантині

Зірка опублікувала відео, на якому показала свої тренування, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах відома спортсменка постала в топі і шортиках сірого кольору, які підкреслили та оголили гідності.

Груди зірки під сірою тісною тканиною практично не рухалися під час стрибків, а сідниці з ногами напружилися.

Видно, скільки праці Марина вкладає, щоб не тільки досягати перемог на змаганнях, але заразом похвалитися шикарною фігурою.

В пості стояла геолокація "Італія". Прекрасна зірка зізналася, що сумує за подорожжю і мріє про повернення всього на круги своя.

За годину пост зібрав понад 18 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Ми всі чекаємо змагання і твоєї перемоги!!! Завжди з тобою!!! 💪❤️", - написав один з українських користувачів мережі.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук постала в коротенькому топі салатового кольору, який підкреслив її груди. Крихітні спортивні шортики обтягнули пружні сідниці легкоатлетки.

Важко не звернути увагу на накачані ніжки Марини, які вона заробила під час наполегливих тренувань.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук показала фото, на якому з гордістю продемонструвала казковий результат тренувань.

Втомлена, але щаслива дівчина нахилилася, обпершись руками об коліна - при цьому неможливо не помітити як напружилися її м'язи.

Нагадаємо також, що Марина Бех-Романчук позувала без білизни, а її пікантні місця прикривав лише букет квітів.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».

Також Politeka писала, що Бех-Романчук в спокусливій позі показала, як підготувалася до літа: спекотне фото спортсменки.