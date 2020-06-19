Відома фітнес-модель Таня Федосєєва приголомшила відвертим образом.

На фото Таня позує в зеленому бікіні з мотузочок. Федосєєва на першому кадрі сіла на дерев'яну огорожу і показала, що ховає між ніг, а на другому кадрі - потягнула за бретельку і засвітила найпікантніше, що було в купальнику, завдяки чому чоловіки відразу опинилася в захваті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 чи 2? Що ви виберете?", - написала Таня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Обидві круті,але сьогодні номер 2", "Прекрасна", "Обидві. Що я думаю, не можу дивитися", "Перша краще другої", "Я люблю нахабних дівчат, які кидають виклик оточенню", "Я люблю твою красиву груди і спокусливу кішечку", "Ідеально, як завжди, дорога".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Таня Федосєєва показала незвичайний жаркий образ і поцікавилася пікантним питанням.

На фото красуня стоїть на колінах на дивані, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Татя була в цей раз в червоній футболці і мініатюрній білизні, яку можна помітити, так як штанів у зірки не виявилося. На другому фото Федосєєва потягнув рукою за ниточку, з якої складалися її трусики, додавши ще більше пікантності кадру.

Нагадаємо, фитнес-модель Таня Федосєєва повністю скинула одяг, змусивши всіх червоніти

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