Известная фитнес-модель Таня Федосеева огорошила откровенным образом

На фото Таня позирует в зеленом бикини из веревочек. Федосеева на первом кадре села на деревянную оградку и показала, что прячет между ног, а на втором кадре - потянула за бретельку и засветила самое пикантное, что было в купальнике, благодаря чему мужчины сразу оказалась в восторге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2? Что вы выберете?", - написала Таня.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Обе крутые,но сегодня номер 2", "Прекрасная", "Обе. Что я думаю, не могу смотреть", "Первая лучше второй", "Я люблю нахальных девушек, которые бросают вызов окружению", "Я люблю твою красивую грудь и соблазнительную кошечку", "Идеально, как всегда, дорогая".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Таня Федосеева показала необычный жаркий образ и поинтересовалась пикантным вопросом.

На фото красавица стоит на коленках на диване, развернувшись пятой точкой к камере. Татя была в этот раз в красной футболке и миниатюрном белье, которое можно заметить, так как штанов у звезды не оказалось. На втором фото Федосеева потянула рукой за ниточку, из которой состояли ее трусики, добавив еще больше пикантности кадру.

Напомним, фитнес-модель Таня Федосеева полностью сбросила одежду, заставив всех краснеть

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