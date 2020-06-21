24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук розбурхала привабливими формами в нескромному вигляді
Як передає Politeka.net, спортивна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук всунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжний золотий ланцюжок доповнив спокусливий образ.
Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка заклично глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким багато хто позаздрить.
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Засмагла красуня стягнула волосся гумкою, посміхалася і дивилася кудись убік, тримаючи в руці пляшку з напоєм.
"Привіт 3 тиждень тренувань 😌 Це буде весело 😆але я готова 💪🏼 можливо 🤪", - поділилася в підписі Марина.
"Відмінна картинка"; "Вау 🔥💪👍"; "Ого! Ось це тіло!", - відреагували шанувальники легкоатлетки.
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