Спортсменці є що показати

24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук розбурхала привабливими формами в нескромному вигляді

Як передає Politeka.net, спортивна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук всунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжний золотий ланцюжок доповнив спокусливий образ.

Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка заклично глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким багато хто позаздрить.