24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук розбурхала привабливими формами в нескромному вигляді

Як передає Politeka.net, спортивна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук всунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжний золотий ланцюжок доповнив спокусливий образ.

Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка заклично глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким багато хто позаздрить.

"Нарешті вихідні 🌦", - пораділа зірка.
 
Користувачі встигли, менш ніж за годину, поставити 5 000 лайків, не скуплячись на компліменти в коментарях.
"Нереальна❤️❤️❤️"
 
"Дивний сон ..... 😍😍❤️❤️"
 
"Досконалість !! 😘"
 
"Просто чудо"
 
"Вау, красива"

 
Раніше ми повідомляли, Марина з гордістю демонструє в соцмережі казковий результат виснажливих тренувань. Нещодавно зірка спорту виставила вражаюче фото. Втомлена, але щаслива дівчина нахилилася, обпершись руками об коліна - при цьому неможливо не помітити як напружилися її м'язи - до тремтіння заворожлива картина.

Засмагла красуня стягнула волосся гумкою, посміхалася і дивилася кудись убік, тримаючи в руці пляшку з напоєм.

"Привіт 3 тиждень тренувань 😌 Це буде весело 😆але я готова 💪🏼 можливо 🤪", - поділилася в підписі Марина.

"Відмінна картинка"; "Вау  🔥💪👍"; "Ого! Ось це тіло!", - відреагували шанувальники легкоатлетки.