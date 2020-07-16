Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула неймовірною фігурою під час тренування на улюбленому стадіоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я насолоджуюся тим, що роблю. Тільки з посмішкою на свій улюблений стадіон», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Бех-Романчук позує в облягаючому спортивному вбранні, що підкреслює її ідеальні форми. Шанувальники зірки не змогли пройти повз:

«Щаслива дівчина», «краса і стрункість — сильна історія», «форма 100%», «вау, ідеальне тіло!», «супер! Правильний настрій – запорука успіху», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася спокусливими літніми фото.

У себе в Instagram спортсменка опублікувала серію знімків з нової фотосесії. Красуня одягла яскравий червоний купальник, влігся на траву і почала позувати на камеру в різних відвертих позах.

Бех-Романчук підняла вгору ручки й напружила всі тіло, показавши шанувальникам всі свої найсолодші місця і рельєфи. Варто відзначити, що виглядає вона чудово. Попри підкачане тіло їй вдається залишатися дуже ніжною та жіночною.

«В цьому році багато троянд і розкішних літніх фото», - сказала красуня.

Нагадаємо, що Бех-Романчук у вузенькому бікіні виринула з басейну, показавши красу екстремально близько: спекотне відео.

Як повідомляла Politeka, неймовірна Бех-Романчук змусила почервоніти кадрами в мокрому вбранні: «Очей не відірвати».

Також Politeka писала, що зірка легкої атлетики Бех-Романчук не щадить у спортзалі ні себе, ні інших: "Разом зміцнювати животики веселіше".