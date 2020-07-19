Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і свого чоловіка

На фото Бех показує себе в бікіні рожевого кольору. Красуня задерла ногу і цілувалася зі своїм чоловіком, який взяв за стегно дружину і цілував її у відповідь. Фотографія вийшла ніжною і сімейною, мабуть, у пари все добре в стосунках. Про це пише Politeka.net з посиланням на посилання знаменитості.

"Мій День народження. Спасибі, моя любов. Спасибі за цей день, за всі емоції. Спасибі за цей тиждень", - написала Романчук.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"З днем народження", "Люблю сильна тим, що обидва партнера люблять один одного", "Це щасливий хлопець", "Славний горішок", "Вогонь, чортицю".

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 липня відзначає день народження.

Спортсменці виповнилося 25 років. За такої святкової нагоди дівчина одягла модний купальник в клітинку і влаштувала ефектну літню фотосесію. Результатами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сміливий образ, порадувавши армію фанатів.

На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні. Бех була повністю мокрою і на кадрах підтягувалася, демонструючи вологі груди.

Нагадаємо, фігуриста Бех-Романчук забула про сором і вийшла у світло в тісній білизні

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