Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і свого чоловіка
На фото Бех показує себе в бікіні рожевого кольору. Красуня задерла ногу і цілувалася зі своїм чоловіком, який взяв за стегно дружину і цілував її у відповідь. Фотографія вийшла ніжною і сімейною, мабуть, у пари все добре в стосунках. Про це пише Politeka.net з посиланням на посилання знаменитості.
"Мій День народження. Спасибі, моя любов. Спасибі за цей день, за всі емоції. Спасибі за цей тиждень", - написала Романчук.
Скандальна Бузова розпахнула халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало...»
У гривні є шанс, українців попередили про долар по 10: "Курс повинен бути..."
Лазарєв в трусах показав, з ким готовий розділити своє життя, Ані Лорак не при справах: "Чарівні ніжки"
Масштабне скасування пенсій: у Пенсійному Фонді вже вирішили, кого залишать без грошей
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"З днем народження", "Люблю сильна тим, що обидва партнера люблять один одного", "Це щасливий хлопець", "Славний горішок", "Вогонь, чортицю".
Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 липня відзначає день народження.
Спортсменці виповнилося 25 років. За такої святкової нагоди дівчина одягла модний купальник в клітинку і влаштувала ефектну літню фотосесію. Результатами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сміливий образ, порадувавши армію фанатів.
На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні. Бех була повністю мокрою і на кадрах підтягувалася, демонструючи вологі груди.
Нагадаємо, фігуриста Бех-Романчук забула про сором і вийшла у світло в тісній білизні
Також Politeka писала, що Бех-Романчук в сміливому бікіні понежилась на траві, засвітивши пікантні місця
А ще Politeka повідомляла, що неймовірна Бех-Романчук змусила почервоніти кадрами в мокрому вбранні