Красуня показала всю себе

Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе, порадувавши фанатів

На кадрах Мішура позує в трусиках і футболці, під якою не видно ліфчика. Юлія підняла її, показуючи пишні груди. Дівчина без сорому показала своє тіло, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сяй", - написала красуня під фото.

Фанати подивилися відео більше 900 разів і не написали коментарі, але так і хочеться сказати: "Шикарно, чортицю".

Раніше ми повідомляли, що відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура без сорому з'явилася топлес.

На фото модель позувала топлес. Зірка прикрила пишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.

Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон.

Зірка злегка вигнулась, відставивши стегно убік. Видно рельєфні ніжки моделі.

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура підкорила формами в спокусливому вигляді.

Юлія була голою по пояс і прикривала великі груди рукою. Не можна не звернути уваги на накачані руки, а також прес з кубиками. На руці моделі блищали браслети.

Мішура одягла міні-шортики, які оголили види на пружні і рельєфні ніжки. Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб не заважали.

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