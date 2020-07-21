Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе в сміливому образі і розповіла про вихідних
На фото Бех позувала в джинсах. Красуня була без ліфчика або будь-якого іншого одягу зверху. Зате з штанів у неї можна побачити багато квітів, які прикрили найпікантніше зверху і додали фото особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це були прекрасні вихідні. І взагалі, була прекрасний тиждень. Спасибі Миші Романчуку, що завжди поруч. Саме завдяки тобі ці дні були фантастичними. Я вже сумую і чекаю тебе додому", - написала Бех.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ніжна і красива, як ці троянди", "Яка краса неймовірна", "Просто красиво", "Привіт, приголомшливий постріл", "Відмінний спортсмен", "у тебе в штанях квіти або ти радий мене бачити?", "Афродіта", "Абсолютний ідеал".
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і свого чоловіка.
На фото Бех показує себе в бікіні рожевого кольору. Красуня задерла ногу і цілувалася зі своїм чоловіком, який взяв за стегно дружину і цілував її у відповідь.
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