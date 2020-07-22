Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця київського "Динамо", показала себе і розповіла про людську природу

Красуня в цей раз показала себе в купальнику на мотузочках, розвернувшись в профіль до камери. Волосся дружина Морозюка залишила розпущеним, а образ доповнила очками. Як можна помітити, Ірина була мокрою і частково стояла в мре. Зірка потягнула за мотузочки трусиків, роблячи фото максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У людини є 3 справжніх обличчя: Понад Я , Я і Воно.

Я - це те , ким ти є в суспільстві.. це ті принципи і закони, за якими ти живеш кожен день.

Воно - це твої пристрасті і бажання , то це тварина , нещадне , вульгарне, вульгарне і жорстоке , яка живе всередині тебе , яке Твоє «Я» тримає на ланцюгу.

Понад Я-це те , що не дає посваритися твоєму «я» і твоєму «воно», - написала Морозюк.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ірина, Вам книгу пора писати про Ваші цінні висловлювання! Пекуча красуня", "Збирайте ці мыслив скриньку пам'яті і починайте працювати над книгою. ..", "Ірочка, красу свою про камені не поцарапай будь ласка", "Богиня", "Такої краси не буває".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала фігуру без сорому.

На фото красуня була в майці білого кольору і все. Трусиків, як і ліфчика, на дівчині, не виявилося. Зірка сиділа на постільній білизні, демонструючи свою фігуру.

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