Дружина екс-футболіста "Динамо" Олега Гусєва показала себе і свою подружку

На фото Маша, так звуть дружину Гусєва, показала себе в шикарній сукні з величезним декольте і без бюстгальтера. Склалося відчуття, що зараз у красуні випадуть груди, адже вони ледве вмістилася у тоненьку тканину. Поруч можна побачити подружку в білому платті, яка також не одягла бюстгальтер. Вона сиділа поруч і склала ноги разом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Доброй всем ночи ! Для тех , кто только пришёл и для моих верных фолловеров я решила устроить розыгрыш хитового масла этого лета для сияния и шикарного цвета кожи от Talgo . Идеально для себя или на подарок любой девушке ! Все , что вам нужно - сделать репост этой публикации к себе в сторис , лайкнуть и оставить комментарий под этим фото 🥰 всем. Удачи , победителя выберу завтра в 9.

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"Доброї всім ночі", - написала Маша.

Фанати поставили майже 700 лайків і написали коментарі:

"Що за розкіш", "Ну по-перше - це красиво", "Складно відірвати погляд", "Красива", "Супер-дівчинка", "Незвичайна краса і ніжність", "Нереальні", "Як жіночно і красиво", "Гармонія і спокійна впевненість в Вас!", "Шикарне фото".

Раніше ми повідомляли, що дружина колишнього футболіста Олега Гусєва, легенди "Динамо", показала себе і розповіла про красу.

На фото Маша показує себе в боді, стоячи на тлі стіни. Красуня відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. Дівчина без сорому і збентеження показала ідеальні вигини свого тіла.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе з пікантного ракурсу знизу, на якому вона позувала в одному чорному білизну.

Фітнес-модель родом з міста Анахайм здобула популярність в інтернеті завдяки любові до фотосесія і вельми примітно своєї зовнішності.

Нагадаємо, дружина непереможного Шелестюка нокаутувала спокусливим видом

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