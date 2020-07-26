Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала своє тренування і розповіла про тонусі

На кадрах Мішура позує в чорному топі і лосинах. Красуня показувала себе в спортзалі, де зробила декілька вправ, щоб підтримати своє тіло у формі. Дівчина не соромилася показати своє звабливе тіло і позувала перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Трохи тонусу не завадить", - написала Мішура під кадрами

Фанати нічого не встигли написати і подивилися відео тільки 200 разів, але так і хочеться сказати: "Обпалююча".

Раніше ми повідомляли, що відома українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі.

Дівчина була одягнена в помаранчеві футболки і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди красуні сильно випирала через тканину. Дівчина зробила собі дві кіски, що надало особливої пікантності образу.

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про тренуванні.

На фото красуня стояла в спортзалі і розгорнулася п'ятою точкою до камери. Чері наділа лосини, кросівки, кофту і кепку. Ана знімала на телефон, показуючи підтягнуту фігуру. Фотографія вийшла досить мотивуючою і спокусливою, завдяки позі зірки.

Нагадаємо, розкута фітнес-модель Юлія Мішура залишилася в одних трусиках

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія Мішура задерла шорти і похвалилася фігурою в спортзалі

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура влаштувала безсоромні танці, знявши штани



