Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе в незвичному образі

На фото красуня показала себе в чорній сукні. Луценко не одягала білизну, а образ доповнила шпилькою і свіжої зачіскою. Аніта стояла на тлі річки і можна побачити пляж на іншому березі. Як виявилося, фітнес-тренер була в Туреччині в одному з елітних готелів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли не на спорті. Цікавий факт, що багато бачачи мене в сукні щиро дивуються, що я не ходжу в спортивній формі цілодобово. Але це звучить для мене , приблизно , як здивування, чому доктор їде на роботу з роботи і в ресторан і вдома не халаті", - написала Луценко.

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Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви королева і в сукні, і у формі", "Дуже красива", "Тендітна, витончена, дуже харизматична ))", "Аніта, ви красуня", "фігура дуже жіночна така легка і витончена", "Ви чудові", "Вам дуже йде плаття".

Повідомлялося, що 36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, розповіла про свій новий марафоні.

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana #fitnessgirl

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Аніта похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довге акуратне прикраса додала акценту. 

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