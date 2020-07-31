Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе в незвичному образі
На фото красуня показала себе в чорній сукні. Луценко не одягала білизну, а образ доповнила шпилькою і свіжої зачіскою. Аніта стояла на тлі річки і можна побачити пляж на іншому березі. Як виявилося, фітнес-тренер була в Туреччині в одному з елітних готелів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Коли не на спорті. Цікавий факт, що багато бачачи мене в сукні щиро дивуються, що я не ходжу в спортивній формі цілодобово. Але це звучить для мене , приблизно , як здивування, чому доктор їде на роботу з роботи і в ресторан і вдома не халаті", - написала Луценко.
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Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви королева і в сукні, і у формі", "Дуже красива", "Тендітна, витончена, дуже харизматична ))", "Аніта, ви красуня", "фігура дуже жіночна така легка і витончена", "Ви чудові", "Вам дуже йде плаття".
Повідомлялося, що 36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, розповіла про свій новий марафоні.
Аніта похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довге акуратне прикраса додала акценту.
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