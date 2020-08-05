Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця київського "Динамо", показала себе в сміливому образі

Красуня в цей раз показала себе в сміливому червоному платті з величезним декольте. Дівчина не одягала білизну, демонструючи пишні груди з татуюванням. Ірина доповнила образ стильної укладанням волосся і яскравим макіяжем, а на руці можна побачити годинник. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль красуні в мережі Instagram.

Фанати не змогли засипати коментарями Ірину, як і поставити лайки, але так і хочеться написати: "Божечки, ось це ракурс!".

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На фото красуня показала себе в рваних шортах і білому топі. Волосся Ірина вирішила залишити розпущеним, а сама позувала на фоні дерева. Доповнила образ зірка стильними годинником на руці, а друга виявилася на фото розмазаною.

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