23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася формами разом з подружкою
Зірка не втомлюється демонструвати своє ідеальне тіло, передає Politeka.net. Так, модель опублікувала спекотні фото зі своєю красунею-подругою.
Соммер одягла тонку маєчку на бретельках і з великим декольте. Форми красуні утримувала біла тканина з мереживом. Ймовірно, красуня була без білизни.
Тонка талія і пружний живіт також гідні великої уваги. Накачані ніжки-блищали і виглядали ідеально, як і все інше тіло Рей.
Зірка зробила високий хвіст з хвилястого волосся, її образ завершив макіяж з акцентом на очі і різні аксесуари.
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Подруга моделі була одягнена в майку тілесного кольору, яка також добре підкреслила достоїнства фігури, а також в джинсах.
Обидві позували біля ігрових автоматів.
"Хто хоче пограти?",- поцікавилася красуня у підписників.
За 10 годин пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато коментарів, присвячених зовнішності обох дівчат. Зірку і її подругу обсипали компліментами.
Нагадаємо, Соммер Рей позувала в дуже спокусливому комплекту для занять спортом. Він ідеально підкреслював видатні форми спортсменки.
Зірка крутилася, показуючи найсолодші місця з усіх боків. Особливо круто виглядала її "п'ята точка".
Раніше повідомлялося, що Соммер Рей залізла в бочку з блискітками. Зірка відпочивала з друзями біля басейну. Вона була в одних трусиках і білому топі. Одяг не був схожий на купальник, тому, найімовірніше, нічні купання були спонтанними.
Нагадаємо, що Соммер Рей засвітила пружності в спокусливому вбранні: форми вражають.
А ще Politeka писала, що мокра Соммер Рей влаштувала нічні розваги в одних трусиках: ідеальний ракурс.
Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей в костюмі Школярки побешкетувала у всіх на виду: ідеальний ракурс.