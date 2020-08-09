23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася формами разом з подружкою

Зірка не втомлюється демонструвати своє ідеальне тіло, передає Politeka.net. Так, модель опублікувала спекотні фото зі своєю красунею-подругою.

Соммер одягла тонку маєчку на бретельках і з великим декольте. Форми красуні утримувала біла тканина з мереживом. Ймовірно, красуня була без білизни.

Тонка талія і пружний живіт також гідні великої уваги. Накачані ніжки-блищали і виглядали ідеально, як і все інше тіло Рей.

Зірка зробила високий хвіст з хвилястого волосся, її образ завершив макіяж з акцентом на очі і різні аксесуари.

Подруга моделі була одягнена в майку тілесного кольору, яка також добре підкреслила достоїнства фігури, а також в джинсах.

Обидві позували біля ігрових автоматів.

"Хто хоче пограти?",- поцікавилася красуня у підписників.

За 10 годин пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато коментарів, присвячених зовнішності обох дівчат. Зірку і її подругу обсипали компліментами.

Нагадаємо, Соммер Рей позувала в дуже спокусливому комплекту для занять спортом. Він ідеально підкреслював видатні форми спортсменки.

Зірка крутилася, показуючи найсолодші місця з усіх боків. Особливо круто виглядала її "п'ята точка".

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей залізла в бочку з блискітками. Зірка відпочивала з друзями біля басейну. Вона була в одних трусиках і білому топі. Одяг не був схожий на купальник, тому, найімовірніше, нічні купання були спонтанними.

Нагадаємо, що Соммер Рей засвітила пружності в спокусливому вбранні: форми вражають.

А ще Politeka писала, що мокра Соммер Рей влаштувала нічні розваги в одних трусиках: ідеальний ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей в костюмі Школярки побешкетувала у всіх на виду: ідеальний ракурс.