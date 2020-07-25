Молоденькая американская фитнес-модель Соммер Рей показала подборку своих самых любимых спортивных костюмов
Как передает Politeka.net, серия снимков появилась на странице звезды в Инстаграм. Красотка устроила фотосессию на пляже. Она примеряла разные костюмы, демонстрируя свою идеальную фигуру со всех ракурсов. Рей засветила самые сладкие места, повернувшись к камере своей аппетитной «пятой точкой». Модель доказала, что, правильно подобрав костюм, можно выглядеть красиво и соблазнительно во время тренировки.
«Мои самые любимые комплекты, которые я когда-либо надевала», - призналась звезда.
Модель позировала в разноцветных топах и велосипедках, которые очень понравились поклонникам. За день пост спортсменки собрал почти 600 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Красивый пляж», «Ты супер», «Какая красивая», «Горячая», «Ты такая симпатичная», «Ты как ангел», «Фигура огонь», «Сладкая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Соммер Рей сверкнула роскошной фигурой в сиреневом костюме, который подчеркнул все совершенства фигуры. Стоит отметить, что модель любит тренироваться в коротких шортах и велосипедках. В этот раз маленький тонкий топик, надетый на голое тело, дал возможность немного рассмотреть пышную грудь Соммер.
Напомним, что Соммер Рей засветила упругости в соблазнительном наряде: формы впечатляют.
А еще Politeka писала, что мокрая Соммер Рей устроила ночные развлечения в одних трусиках: идеальный ракурс.
Также Politeka сообщала, что Соммер Рэй в костюме школьницы пошалила у всех на виду: идеальный ракурс.