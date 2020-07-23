Юна фітнес-модель Соммер Рей здивувала нічними розвагами біля басейну

В Instagram красуня виклала відео, на якому залізла в бочку з блискітками, пише Politeka.net. Судячи з відео, красуня відпочивала з друзями біля басейну. Вона була в одних трусиках і білому топі. Одяг не був схожий на купальник, тому, найімовірніше, нічні купання були спонтанними. Дівчина була вся мокра, але їй здалося мало розваг і вона вирішила залізти в бочку.

Коли Рей опинилася в бочці, з неї посипалися кульки і блискітки. Варто відзначити, що на відео модель засвітила свою підкачану «п'яту точку» у всій красі. Дівчина повернулася спиною до камери, виставивши напоказ свою головну гордість. Засвітила модель і груди, які світилися через мокрий топ.

Раніше ми писали, що Соммер Рей вибралася відпочивати на природу, на час забувши про тренування. Красуня була одягнена в короткі джинсові шорти і майку. Шорти щільно обтягували її сідниці, що надавало її образу особливої пікантності. Своє ідеальне волосся Рей залишила розпущеним. Виглядала при цьому фітнес-модель вражаюче.

Крім цього, нещодавно дівчина продемонструвала фігуру в спокусливому спортивному костюмі. Модель вибрала фіолетовий костюм, який обтягнув її чудову фігуру.

Нагадаємо, що фітнес-модель Соммер Рей занадто захопилася тренуванням, відео.

А ще Politeka писала, що Соммер Рей в костюмі школярки побешкетувала у всіх на виду: ідеальний ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей в різних позах блиснула принадами без білизни: іншої такої не знайти.