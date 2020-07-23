Юная фитнес-модель Соммер Рей удивила ночными развлечениями возле бассейна

В Инстаграм красотка выложила видео, на котором залезла в бочку с блестками, пишет Politeka.net. Судя по видео, красотка отдыхала с друзьями возле бассейна. Она была в одних трусиках и белом топе. Одежда не была похожа на купальник, поэтому, вероятнее всего, ночные купания были спонтанными. Девушка была вся мокрая, но ей показалось мало развлечений и она решила залезть в бочку.

Когда Рей оказалась в бочке, из нее посыпались шарики и блестки. Стоит отметить, что на видео модель засветила свою подкачанную «пятую точку» во всей красе. Девушка повернулась спиной к камере, выставив напоказ свою главную гордость. Засветила модель и грудь, которая просвещалась через мокрый топ.

Ранее мы писали, что Соммер Рей выбралась отдыхать на природу, на время забыв про тренировки. Красотка была одета в короткие джинсовые шортики и майку. Шорты плотно обтягивали ее ягодицы, что придавало ее образу особой пикантности. Свои идеальные волосы Рей оставила распущенными. Выглядела при этом фитнес-модель впечатляюще.

Кроме этого, недавно девушка сверкнула фигурой в соблазнительном спортивном костюме. Модель выбрала сиреневый костюм, который обтянул ее прелестную фигуру.

Напомним, что фитнес-модель Соммер Рей слишком увлеклась тренировкой, видео.

А еще Politeka писала, что Соммер Рей в костюме школьницы пошалила у всех на виду: идеальный ракурс.

Также Politeka сообщала, что Соммер Рей в разных позах блеснула прелестями без белья: другой такой не найти.