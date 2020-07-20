23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула розкішними формами в пікантному костюмі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram кілька сторіс, в яких хвалилася новим вбранням. Дівчина була одягнена в мініатюрний топ, який ледь прикрив її пишні груди. Також на моделі була одягнена спідниця в клітку. В цілому її образ нагадував спокусливу школярку.

Соммер Рей вирішила подражнити своїх шанувальників. Вона присіла, задерши спідницю і вибравши ідеальний ракурс для того, щоб засвітити свої підкачані сідниці. Як відомо, Рей активно займається спортом, завдяки чому у неї відмінна «п'ята точка». Шанувальники не змогли прокоментувати фото, так як в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Соммер Рей поділилася відео, на якому постала в мініатюрних спортивних шортиках і вузькому топі. Дівчина показувала тренування, але увагу шанувальників було звернено на її апетитну фігуру. Рельєфні ніжки моделі буквально звели з розуму її відданих фанатів.

Крім цього, не так давно фітнес-модель похвалилася знімком з фотосесії на природі. Красуня сиділа біля піаніно, яке, ймовірно, спеціально вивезли в ліс для зйомки. Дівчина сперлася на інструмент і дивилася в кадр сміливим поглядом.

Нагадаємо, що Соммер Рей пограла своїми солодощами на камеру в образі ляльки Барбі: "Ось це красоточка".

Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Соммер Рей в різних позах блиснула принадами без білизни: іншої такої не знайти.

Також Politeka писала, що Соммер Рей засвітила пружності в спокусливому вбранні: форми вражають.