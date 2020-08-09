23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась формами вместе с подружкой

Звезда не устает демонстрировать свое идеальное тело, передает Politeka.net. Так, модель опубликовала жаркие фото со своей красоткой-подругой.

Соммер надела тонкую маечку на бретельках и с большим декольте. Формы красотки удерживала белая ткань с кружевом. Вероятно, красотка была без белья.

Тонкая талия и упругий живот также достойны большого внимания. Накаченные ножки - блестели и выглядели идеально, как и все остальное тело Рэй.

Звезда сделала высокий хвост из волнистых волос, ее образ завершил макияж с акцентом на глаза и разные аксессуары.

Подруга модели была одета в майку телесного цвета, которая также хорошо подчеркнула достоинства фигуры, а также в джинсах.

Обе позировали возле игровых автоматов.

"Кто хочет поиграть?", - поинтересовалась красотка у подписчиков.

За 10 часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много комментариев, посвященные внешности обеих девушек. Звезду и ее подругу осыпали комплиментами.

Напомним, Соммер Рэй позировала в очень соблазнительном комплекте для занятий спортом. Он идеально подчеркивал выдающиеся формы спортсменки.

Звезда крутилась, показывая самые сладкие места со всех сторон. Особенно круто выглядела ее «пятая точка».

Ранее сообщалось, что Соммер Рэй залезла в бочку с блестками. Звезда отдыхала с друзьями возле бассейна. Она была в одних трусиках и белом топе. Одежда не была похожа на купальник, поэтому, вероятнее всего, ночные купания были спонтанными.

Напомним, что Соммер Рей засветила упругости в соблазнительном наряде: формы впечатляют.

А еще Politeka писала, что мокрая Соммер Рей устроила ночные развлечения в одних трусиках: идеальный ракурс.

Также Politeka сообщала, что Соммер Рэй в костюме школьницы пошалила у всех на виду: идеальный ракурс.