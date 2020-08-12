Наречена зірки української збірної Олександра Зінченка, гравця Манчестер Сіті, показала себе на тлі Лондона
На фото красуня стояла біля річки Темзи, що протікає в столиці Великої Британії. Красуня посміхалася на камеру, демонструючи фігуру в сукні-сорочці. Образ доповнила Влада, так звуть дівчину, босоніжками. На тлі можна побачити катер і легендарне колесо огляду Лондона. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Коли фотку зробила", "піде", "Крутяк", "Ну у тебе постійно фотки"," Ой, Седан"," неймовірно"," Саша виправився", " Нереально красива дівчина! І естетично, і фізично...", "Не відео краще виходить", " Ну хоч тут Саня на відео не знімає!", "Чув Зіна забороняє Владі відповідати на коменти", "Влада чому ти не помітила як я тобі пролайкала всі фотки", "ні ,ну так не чесно)) теж хочеться в Лондон,після такої краси", "Золота рибка".
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Повідомлялося, що наречена українського футболіста Олександра Зінченка порадувавши фанатів.
На фото Влада, так звуть дівчину, позувала в босоніжках на шпильці і коротенькій сукні. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама стояла на тротуарі. Волосся у дівчини були мокрими, на вулиці тільки пройшов дощ.
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