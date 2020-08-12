Невеста звезды украинской сборной Александра Зинченко, игрока Манчестер Сити, показала себя на фоне Лондона

На фото красотка стояла у реки Темзы, что протекает в столице Великобритании. Красотка улыбалась на камеру, демонстрируя фигуру в платье-рубашке. Образ дополнила Влада, так зовут девушку, босоножками. На фоне можно увидеть катер и легендарное колесо обозрения Лондона. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда фотку сделала", "Пойдет", "Крутяк", "Ну у тебя постоянно фотки", "Ой, Седан", "Невероятно", "Саша исправился", "Нереально красивая девушка! И эстетически, и физически...", "Не видео лучше получается", "Ну хоть тут Саня на видео не снимает!", "Слышал Зина запрещает Владе отвечать на комменты", "Влада почему ты не заметила как я тебе пролайкала все фотки", "не ,ну так не честно)) тоже хочется в Лондон,после такой красоты", “Золотая рыбка”.

Сообщалось, что невеста украинского футболиста Александра Зинченко порадовав фанатов.

На фото Влада, так зовут девушку, позировала в босоножках на шпильке и коротеньком платье. Красотка волосы оставила распущенными, а сама стояла на тротуаре. Волосы у девушки были мокрыми, на улице только прошел дождь.

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