Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала результати тренувань і сказала спасибі найдорожчій людині

На фото Юлія показала себе в сірих лосинах і чорному топі. Красуня показала своє підкачане тіло, піднявши руки вгору, демонструючи біцепс. Волосся у дівчини були зібрані в кіски. Зірка стояла спиною до камери і можна побачити не тільки рельєфну спину, але і п'яту точку, незважаючи на лосини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі татові", - написала мішура під знімком.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Супер сідниці", "Awesome", "приголомшливо", "вогонь".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Юлія мішура показала, чого домоглася за допомогою спорту.

Дівчина була в одних шортиках, які обтягнули її апетитні стегна і оголили стрункі ніжки. Мішура встала боком, частково прикривши свої пишні груди.

Повідомлялося, що відома українська фітнес модель Юлія мішура показала свої чудові вигини.

На кадрах красуня позує в чорному топі і шортах. Юлія стояла перед дзеркалом і демонструвала фігуру, яка у красуні просто клас.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках влаштувала пікантну фотосесію з чоловіком

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура розвернулася спиною, блиснувши насолодою



