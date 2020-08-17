Дружина відомого екс-футболіста Олега Гусєва, легенди київського "Динамо", а тепер тренера, показала себе в незвичайному образі і розповіла про відпочинок
На фото красуня позувала в білій сукні і тапочках. Наряд виявився досить коротким, тому зірка засвітила свої довгі ніжки і груди. Як виявилося, Маша не одягла білизну, що зробило фото дуже спекотним. Гусєва спокусливо вигнулася у старого автомобіля, демонструючи всі достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"За відчуттями Куба", - написала зірка.
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Фанати поставили майже 300 лайків і написали кілька коментарів:
"Яскрава Малятко", "яка ви красива", "Воу", "гарне місце, Вау".
Ми писали, що екс-дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в купальнику.
Ірина сиділа на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її ідеальну спортивну фігуру. Красуня натягнула купальник руками, щоб оголити свої ніжки і зону бікіні.
Повідомлялося, що дружина українського футболіста Руслана Малиновського, зірки "Аталанти", Роксана, показала себе на відпочинку.
На фото красуня позувала в різнобарвному купальнику, виходячи з маленького басейну.
Нагадавши, дружина зірки "Аталанти" Малиновського в купальнику захопила пейзажем
Також Politeka писала, що ведуча "ПроФутбол" в міні залізла на автомобіль, спокусивши позою
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