Дружина відомого екс-футболіста Олега Гусєва, легенди київського "Динамо", а тепер тренера, показала себе в незвичайному образі і розповіла про відпочинок

На фото красуня позувала в білій сукні і тапочках. Наряд виявився досить коротким, тому зірка засвітила свої довгі ніжки і груди. Як виявилося, Маша не одягла білизну, що зробило фото дуже спекотним. Гусєва спокусливо вигнулася у старого автомобіля, демонструючи всі достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"За відчуттями Куба", - написала зірка.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали кілька коментарів:

"Яскрава Малятко", "яка ви красива", "Воу", "гарне місце, Вау".

Ми писали, що екс-дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в купальнику.

Ірина сиділа на яхті в чорному купальнику, який обтягнув її ідеальну спортивну фігуру. Красуня натягнула купальник руками, щоб оголити свої ніжки і зону бікіні.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Руслана Малиновського, зірки "Аталанти", Роксана, показала себе на відпочинку.

На фото красуня позувала в різнобарвному купальнику, виходячи з маленького басейну.

Нагадавши, дружина зірки "Аталанти" Малиновського в купальнику захопила пейзажем

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