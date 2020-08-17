Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про дієту
На фото Рей показала себе в блакитному купальнику з малюнками квіточок. Зірка стояла перед дзеркалом і фотографувала себе на телефон, показуючи фігуру. Волосся Соммер залишила розпущеним, а руки прикрасила перснями. Але одна рука у зірки виявилася дивною-вона покрилася плямами. Дівчина її ніяк не виправила в Фотошопі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я дійсно послабила дієту і тренування за останні 2 роки, але я готова знову старанно працювати", - написала Мішель під фото.
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Фанати, включаючи Тарзана, поставили більше мільйона лайків і написали коментарі:
"Що сталося з вашою рукою", "Подивіться на Соммер, так надихаюче", "у тебе є розтяжки" ," така справжня дівчина, я не можу-ти просто чиста королева", " вона розслаблялася? Вона виглядає біса стрункою", "таке прекрасне літо, що ти чесно надихаєш мене стати краще. Ти хороший зразок для наслідування і ти прекрасна добра людина. Спасибі за те, що ти така чудова людина".
Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила засмаглим тілом в сорочці з пікантними розрізами.
Цього разу молода дівчина підкорила фото з нових зйомок, на яких позувала в незвичайному вбранні - в сукні-сорочці червоного кольору у велику темну клітку. При цьому засмагла блондинка пікантно оголила стрункі ніжки в чорному бікіні.
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