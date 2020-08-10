Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила смелую фотосессию без белья

В этот раз молодая спортсменка решила порадовать поклонников кадрами из новой провокационной фотосессии, в которой предстала без белья. Девушка решила показать подтянутое и загорелое тело прямо в прачечной!

Написав в социальной сети Инстаграм под постом, что сегодня у нее "день стирки", модель сбросила одежду и лифчик, оставшись в одних лишь трусиках красного цвета. Девушка повернулась к объективу боком, демонстрируя достоинства с выгодного ракурса. Однако, чтобы не "смуща

«прачечная дааай ❣️», «Повернись вперед», «Очень сладкая», «Помогите, ее одежда застряла», «Толстая малышка 😛😋», «Привет, сводная сестричка,» «Я больше всего влюблен в тебя», «О нет, ты застрял в стиральной машине, где Джарвис», «Тебе нужна помощь, если я тебя достал. Давайте поможем малышке», «Я бы хотел быть сводным братом», «Слишком много сладостей, черт», «Дайте мне работу фотографа 😍», - написали фанаты.

ть" аудиторию, грудь Соммер все же прикрыла рукой.

Также фитнес-модель покорила летним образом. Соммер решила сняться в новой фотосессии в неожиданном виде. Примерив лишь топ из сеточки и леопардовое белье, девушка не только удивила смелостью кадра, но еще и выставила напоказ свои достоинства.

Как известно, чаще всего в профиле знаменитости в социальной сети Инстаграм можно найти кадры из спортзала, жаркие фото с тренировок в модных трендовых костюмах и рекомендации по правильным упражнениям длятого, чтобы накачать рельефные формы без проблем.

Изредка девушка делится фото с пляжа или фотосессий, устроенных в модных студиях. К примеру, в этот раз Соммер покорила провокационной позой в однм белье и тонкой сеточке, совсем не скрывающей ее грудь.

«Чье имя вы ищете в просмотрах истории Insta?», - написала под фото Соммер.

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