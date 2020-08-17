Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о диете
На фото Рэй показала себя в голубом купальнике с рисунками цветочков. Звезда стояла перед зеркалом и фотографировала себя на телефон, показывая фигуру. Волосы Соммер оставила распущенными, а руки украсила перстнями. Но одна рука у звезды оказалась странной - она покрылась пятнами. Девушка ее никак не исправила в фотошопе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я действительно ослабила диету и тренировки за последние 2 года, но я готова снова усердно работать", - написала Мишель под фото.
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Фанаты, включая Тарзана, поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
"Что случилось с твоей рукой", "Посмотрите на Соммер, так вдохновляюще", "У тебя есть растяжки", "Такая настоящая девушка, я не могу - ты просто чистая королева", "Она расслаблялась? Она выглядит чертовски стройной", "Такое прекрасное лето, что ты честно вдохновляешь меня стать лучше. Ты хороший образец для подражания и ты прекрасный добрый человек. Спасибо за то, что ты такой замечательный человек".
Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила загорелым телом в рубашке с пикантными разрезами.
В этот раз молодая девушка покорила фото из новых съемок, на которых позировала в необычном наряде - в платье-рубашке алого цвета в крупную темную клетку. При этом загорелая блондинка пикантно оголила стройные ножки в черном бикини.
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