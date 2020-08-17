Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе в незвичайному світлі

На фото Бех вийшла гуляти по Львову в кросівках і червоній сукні, а образ доповнила стильними окулярами. Романчук волосся залишила розпущеним, а сама йшла по бруківці вулиці поруч з трамвайними коліями. На вулиці був вітер, тому у красуні плаття піднялося по стегна і фото вийшли максимально спекотними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одного разу у Львові. Це місто красиве і чарівне. Це були чудові вихідні", - написала Романчук.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", " хто вас так круто завжди фоткає?", "Прекрасна", "яка ж красива картинка", "така красива, до речі, хороші туфлі", " ви стоїте прямо під квартирою, в якій я зупинявся кілька років тому. Улюблений Львів, одне з моїх улюблених місць", " а чи є трусики?", "Видовищний".

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Судячи з геолокації, Марина провела вільний час в кінному клубі. Для прогулянки вона вбралася в незвичайний купальник.

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