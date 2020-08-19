Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала результати тренувань в гарячому образі

На фото Юлія стояла без одягу перед дзеркалом. Зірка позувала в одних трусиках, показуючи себе повністю. Волосся дівчина залишила розпущеним. Мішура спокусливо вигнулася, демонструючи підтягнуті сідниці та інші частини тіла. Образ зірка доповнила стильним макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранок", - написала Юлія.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "сама спокуса", "Шикарно".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Юлія мішура роздяглася і показала свою красу на радість шанувальникам.

Юлія часто показує результати своїх тренувань і не соромиться демонструвати м'язисте тіло. На цей раз вона здивувала чуттєвим кадром топлес на тлі кімнатних рослин і показала, що їй дійсно є, чим пишатися.

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі.

Дівчина була одягнена в помаранчеві лосини і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди красуні сильно випирала через тканину. Дівчина зробила собі дві косички, що додало особливої пікантності образу.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура похвалилася дивовижним "горішком", розвернувшись спиною

А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Юлія мішура звела з розуму пружностями без білизни

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках



